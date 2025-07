H2 NOW: l’idrogeno al centro della transizione energetica, domani convegno a Modena

Martedì 8 luglio, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Tecnopolo di Modena l’evento gratuito “H2 NOW – Prospettive nazionali e progetti territoriali per una via italiana all’idrogeno”, un appuntamento dedicato al ruolo dell’idrogeno come leva strategica per la decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti e della produzione energetica