Il secondo appuntamento con la rassegna estiva Concordia sotto le stelle è per giovedì 10 luglio con un evento che unisce motori e musica ricorda per celebrare due luoghi simbolo della storia della comunità di Concordia, il motoclub La Concordia e la discoteca la Lucciola.

Dalle ore 20.00, in via Garibaldi, si svolgerà un raduno di moto dedicato a ricordare l’attività dello storico motoclub, che per decenni ha riunito appassionati delle due ruote, facendo di Concordia un punto di riferimento per i motociclisti. I primi 20 partecipanti riceveranno uno sconto sui servizi di drink e food. Per info sulla partecipazione alle moto: WhatsApp 349 054 5200.

Alle ore 21:15, in piazza Borellini, il palco ospiterà i DJ dello staff Remember Lucciola, con un DJ set dedicato alla musica da ballare degli anni ’70, ’80 e ’90. Sullo sfondo del palco saranno proiettate foto e ricordi della storica discoteca La Lucciola di via Mazzini, attiva dal 1953 al 1985, che ha fatto ballare generazioni di ragazzi e ragazze e ha ospitato concerti di grandi artisti. Durante la serata, saranno distribuiti premi e gadget targati Remember Lucciola.

In questa occasione Pro Loco Concordia propone, prima dello spettacolo, una cena in piazza a base di gnocco fritto, tigelle e patatine fritte, mentre l’angolo bar con drink e bevande è a cura degli Way.

Inoltre, prima dello spettacolo, Pro Loco Concordia propone una cena in piazza a base di gnocco fritto, tigelle e patatine fritte, mentre l’angolo bar, curato dagli Way, offrirà drink e bevande.

Ingresso libero.

La rassegna Concordia sotto le stelle prevede un totale di 5 spettacoli in piazza Borellini nel mese di luglio. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune: www.comune.concordia.mo.it.