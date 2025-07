Sono arrivati ad Albinea, dopo un lungo viaggio, i 4 bimbi saharawi che nelle prossime due settimane saranno ospitati da altrettante famiglie del territorio. Il progetto di accoglienza “Jaima Tenda” è stato realizzato dall’associazione Jaima Sahrawi in collaborazione con gli enti locali e le famiglie.

Il soggiorno delle due bambine e dei due bambini non sarà una semplice vacanza, ma consentirà loro di vivere esperienze e opportunità importanti, altrimenti precluse dalla difficile vita nei campi dei rifugiati e cioè un tempo di alimentazione ricca e varia; la possibilità di sottoporsi a controlli medici e la possibilità di vivere relazioni significative e un reciproco scambio di identità come valore di crescita personale.

Durante la permanenza in famiglia i bambini saranno inseriti nei campi gioco estivi comunali per favorire l’incontro e la conoscenza con coetanei locali. Inoltre parteciperanno a tutte le feste e alle iniziative pubbliche che saranno organizzate ad Albinea. Il 14 luglio saranno accolti nella sala del Consiglio comunale di Albinea e la sera verrà offerta loro una cena in compagnia al Circolo Bellarosa.

Terminato il loro soggiorno ad Albinea i ragazzi si riuniranno con gli altri gruppi sahrawi e proseguiranno il loro soggiorno nel nostro Paese fino al 20 agosto. Per loro è previsto, tra le altre cose, un incontro sia nella Sala del Tricolore (19 luglio), che in Regione Emilia-Romagna.