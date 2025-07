Nella giornata di venerdì 4 luglio si è tenuto presso il Comune di Casalgrande una prima riunione tecnica richiesta e coordinata dal Sindaco Giuseppe Daviddi, con i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, quelli della Bonifica nonché dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e della Protezione civile, cui è seguito un sopralluogo sul territorio di Casalgrande per visionare in modo specifico e capillare tutti luoghi dove si sono presentate le criticità maggiori dopo l’ultimo, grave, evento meteorologico del 16 di giugno.

In particolare sono stati visionati ed esaminati le aree del: Rio Rocca, in prossimità dei civici 7, 8 e 9 di Via Rio Rocca, dove il torrente è esondato.

Sempre il Rio Rocca, ma più a valle, all’intersezione con il Canale di Reggio, nella frazione di Veggia

E’ stato oggetto di sopralluogo anche il Rio Brugnola a Villalunga

In via Galileo Galilei sempre a Villa Lunga, si è preso visione di un piccolo smottamento a lato di un muro di sostegno del Rio costruito negli anni precedenti e che oggi ha bisogno di ulteriori indagini.

Infine, l’ultimo check è stato fatto sul Rio Riazzone, sempre a Casalgrande.

“Voglio ringraziare sentitamente i tecnici della Bonifica e dell’Agenzia regionale della Sicurezza territoriale per la disponibilità mostrata nel voler prendere visione con i miei tecnici ed il sottoscritto delle criticità emerse dopo gli eventi del 16 giugno scorso – spiega il Sindaco Daviddi -. L’obiettivo dei sopralluoghi di settimana scorsa è quello di rendersi conto, sia dal punto di vista pratico che visivo delle criticità in vista dell’incontro tecnico previsto con i suddetti enti per il 15 luglio, per predisporre gli interventi da mettere in campo per ripristinare e mettere in sicurezza tutte quelle situazioni e definire il cronoprogramma degli interventi”.

Al termine dell’incontro del 15 luglio, seguiranno ulteriori aggiornamenti.