Sono ripartiti i lavori nell’incrocio tra via Roma e via Costa, dove si sta svolgendo un intervento di riqualificazione e potenziamento del reticolo fognario a servizio della parte nord del centro urbano di Novellara.

L’intervento, compreso nel Piano operativo degli interventi di Atersir e del costo complessivo di 770.000€ a carico di IRETI, prevede la realizzazione di due nuove condotte (una per convogliare le acque meteoriche e una per il collettamento delle acque reflue), per uno sviluppo complessivo di circa 700 metri, oltre alla realizzazione di un nuovo sollevamento fognario all’altezza dell’incrocio tra via Marchi e via Gramsci.

Si tratta dell’ultimo stralcio dell’intervento che sarà terminato entro l’autunno.

Complessivamente, l’opera realizza la riqualificazione di un’ampia zona del centro storico cittadino, con il risanamento di un vasto tratto di fognatura, il notevole miglioramento delle qualità ambientali del Cavo della Fossetta, posto al margine nord del centro storico e, grazie ad una convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale con IRETI, la sistemazione dell’asse viario, con risagomatura dello stesso e rifacimento dei marciapiedi con una pavimentazione in pietra. Questa porzione di opera, totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale, ha un importo di 120.000€.

Durante i lavori del cantiere i banchi dell’ortofrutta e alimentari all’interno del mercato dei giovedì verranno spostati in piazzetta Cesare Battisti mentre il mercato contadino del venerdì viene spostato nel lato sud di Piazza Unità d’Italia.