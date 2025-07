Nella Spagna del 1600, un uomo affascinato dai racconti epici cavallereschi, grazie alla sua fervida immaginazione crede di essere il Cavaliere errante: Don Chisciotte. Prendendo come punto di partenza il romanzo di Cervantes, i due intermezzi, composti rispettivamente nel 1923 da Manuel de Falla e nel 1746 da Giovanni Battista Martini, raffigurano musicalmente uno tra i più celebrati personaggi della letteratura di tutti i tempi.

El retablo de maese Pedro di De Falla sarà realizzato a Modena con le marionette di Carlo Colla e figli; la storica compagnia è erede di una delle più importanti tradizioni marionettistiche del teatro italiano ed è particolarmente nota per la rappresentazione del repertorio operistico. Fra le tantissime produzioni liriche si ricorda quella nel 1984 per un Viaggio a Reims al Rossini Opera Festival con la direzione di Claudio Abbado e la regia di Luca Ronconi, rappresentata in seguito anche al Teatro alla Scala di Milano e alla Wiener Staatsoper. Fu proprio la compagnia di Carlo Colla a partecipare con le marionette, in quel caso realizzate da Otto Morach su disegni di Carl Fis, alla prima italiana dell’opera, che si tenne nel 1932 al Teatro Goldoni di Venezia diretta dal compositore stesso.

La direzione musicale dei due intermezzi è affidata Hirofumi Yoshida, qui alla guida dell’ensemble della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena e più volte applaudito dal pubblico modenese. Firma la regia Tony Contartese, attore e regista conosciuto a Modena per la tante produzioni di STED e già applaudito al Teatro Comunale con progetti dell’Altro Suono come Rock all’Opera e opere per ragazzi come Viaggi siderali… con Wiki.

Nel cast i cantanti Tamon Inoue e Joaquín Cangemi, già allievi dei corsi di alto perfezionamento del Teatro, Isabella Gilli, cantante modenese cresciuta fra le file delle Voci Bianche del Teatro, e il mezzo soprano Antonia Salzano.

Biglietti 20 € salvo riduzioni. I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.