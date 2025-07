Come annunciato nei giorni scorsi, nel primo pomeriggio di oggi, il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, ha ricevuto presso la Casa Comunale, l’Assessore Regionale alla Pianificazione e Programmazione territoriale, Irene Priolo.

Incontro che l’Amministrazione comunale ha condiviso con l’Assessore a seguito della riunione tenutasi in Regione Emilia Romagna, lo scorso 3 luglio, del Comitato di Indirizzo della Zona Logistica Semplificata Emilia Romagna, di cui lo Scalo di Dinazzano dovrebbe diventare parte integrante.

Il meeting, durato oltre un’ora, si è svolto in un clima cordiale e di fattiva collaborazione, in cui sono state affrontate tutte le criticità legate allo Scalo e alla rete infrastrutturale del Comprensorio Ceramico.

“Ci tengo a ringraziare in modo davvero sentito l’Assessore Priolo per la disponibilità ad incontrarci – sottolinea il Sindaco Giuseppe Daviddi, al termine dell’incontro -. Ho apprezzato in modo particolare l’interessamento dell’Assessore nel voler capire e approfondire tutti gli elementi di maggiore riflessione che le abbiamo rappresentato in relazione allo Scalo”.

“L’auspicio, e non ho dubbi che così sarà, è che l’incontro odierno faccia da apripista ad un dialogo condiviso tra Regione, Provincia e Gestore dello Scalo, per arrivare a dare quelle risposte alle domande che da tanti anni i cittadini pongono e che a oggi risultano ancora inevase. Sia dal punto di vista ambientale, idraulico e da quello della viabilità, e di tutto ciò che gravita attorno allo Scalo stesso”, ha aggiunto il Primo Cittadino.

L’incontro ha dato modo per toccare altri temi che stanno a cuore le realtà che vivono e operano all’interno del Distretto Ceramico: “Per noi è stato importante rappresentare all’Assessore Regionale anche la necessità che, una volta terminati i lavori di ristrutturazione del Ponte di Veggia, si possa già sviluppare un confronto sull’adeguamento della Pedemontana, che collega i versanti reggiano e modenese del Comprensorio – rimarca il Sindaco Daviddi – Unitamente alla necessità di individuare il percorso più efficace per arrivare all’edificazione di un terzo ponte sul Secchia, per sviluppare ulteriormente i collegamenti nel Distretto. Questione che è già stata affrontata a livello locale, attraverso la sottoscrizione di un atto di accordo”.

“Infine, all’Assessore abbiamo anche voluto prospettare il fatto di come sia anacronistico, oggi, parlare di un collegamento Dinazzano-Marzaglia, sapendo che è prossimo l’inizio dei lavori della Campogalliano-Sassuolo – conclude il Sindaco Daviddi -. E’ nostra convinzione, soprattutto dal punto di vista ambientale, della viabilità e di ottimizzazione dei costi, che si debba arrivare a posizionare lo scalo ferroviario in prossimità dell’uscita dell’autostrada sopracitata, vicino all’Interporto su gomma di via Emilia Romagna a Sassuolo e utilizzare il tracciato autostradale, che ha già superato le valutazioni di impatto ambientale, per posizionare i binari di collegamento di una futura Sassuolo-Marzaglia. Siamo convinti che si possa sviluppare un percorso importante e condiviso con tutti gli Enti preposti, anche su questi temi, esistenziali per tutto il Comprensorio Ceramico”.