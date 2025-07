Da lunedì 14 luglio inizieranno i lavori di manutenzione puntuale dei basoli della pavimentazione in Strada Maggiore, che in più punti risultano sconnessi creando difficoltà al transito veicolare e dei bus.

In una prima fase, dal 14 luglio al 4 agosto, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da piazza Aldrovandi a via Toffano.

Modifiche alla viabilità

Sarà istituito il doppio senso di marcia con transito alternato su via Fondazza, tra via San Petronio Vecchio e strada Maggiore, e via Begatto, da vicolo Bolognetti a strada Maggiore.

I residenti di Strada Maggiore:

nel tratto da via dei Bersaglieri a via Fondazza (esclusa) possono accedere da via Broccaindosso mentre l’uscita è sempre garantita da via Torleone, o da via Begatto, a doppio senso per la durata dei lavori, in particolare per i civici da 44 a 50.

nel tratto tra via Fondazza e via Toffano potranno accedere dal lato di via Toffano con il doppio senso su strada Maggiore.

L’accesso ai passi carrai e ai veicoli operativi autorizzati al carico scarico sarà garantito secondo viabilità modificata e compatibilmente con le lavorazioni in corso.

Trasporto pubblico

Le linee 14, 15, 19, 25, 27 e 62 saranno deviate sulle vie Castiglione, Farini, Santo Stefano, Dante e viale Carducci. Per dettagli consultare il sito www.tper.it

Dal 28 luglio al 25 agosto si svolgerà la seconda fase di lavori, che interesserà il tratto da piazza della Mercanzia a piazza Aldrovandi.