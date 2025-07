La Redazione giornalistica Under 25 di Néa Quotidiano prosegue nelle sue attività all’interno del Comprensorio Ceramico, vagando da un Comune all’altro mentre continuano le pubblicazioni su Instagram.

Dopo la festa di presentazione al Temple Bar, lo scorso marzo, e varie partecipazioni ad iniziative sul territorio – dalle moderazioni di rassegne culturali alla comunicazione del festival “Essenziale / Presente” a Fiorano – torna con un altro Néa Party a Maranello.

L’evento si terrà questo venerdì 11 luglio, dalle 20:00, all’Arena del Parco Ferrari (pochi metri a piedi dal parcheggio di Piazza Enzo Ferrari), in collaborazione con il Chiosco Ferrari, che somministrerà bevande e cibo con uno stand dedicato, e con il patrocinio del Comune di Maranello.

Prima di una serata all’insegna della musica di La Grüv DJ (nome d’arte di Gianluca Debbia), i coordinatori dei venti ragazzi che fanno parte della Redazione, Gabriele Arcuri e Alessio Bastai, terranno un breve ‘talk’ culturale, nel quale racconteranno in toto il progetto: dalla vittoria del Bando dell’Unione “GECO 13” al futuro del gruppo informale che, di qui a poco, diventerà associazione.

Un perfetto esempio di come lasciare libertà artistica alla Generazione Z, con il sostegno delle Amministrazioni Comunali, non può che far bene al tessuto associativo locale.