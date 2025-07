Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi e alla foce del Po, con probabili rovesci o temporali sparsi. Nella sera-notte precipitazioni anche a carattere temporalesco in discesa da nord potranno interessare le zone di pianura centro-orientali.

Temperature in lieve aumento e in linea con la media climatologica, con minime comprese tra i 15/16 gradi delle zone interne e i 17/18 gradi della fascia costiera; massime attorno 30/31 gradi sulle zone di pianura interne e 27/28 gradi della fascia costiera. Venti deboli in prevalenza orientali con temporanei rinforzi in serata sulle zone di pianura settentrionali. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso nella sera.

(Arpae)