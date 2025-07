Hanno preso avvio in questi giorni le diverse azioni straordinarie di cura urbana pensate per migliorare le condizioni di decoro e vivibilità del quartiere limitrofo alla stazione ferroviaria cittadina. I tecnici comunali, insieme al personale di Iren, sono al lavoro per garantire a residenti e frequentatori della zona spazi ordinati e puliti e contrastare fenomeni di incuria e abbandono di rifiuti.

Nei giorni scorsi i primi interventi si sono concentrati in opere di sanificazione e pulizia straordinaria che hanno riguardato in modo particolare le zone adiacenti ai cassonetti stradali per la raccolta differenziata delle vie dove è stata rilevata maggior necessità: via Turri, via Paradisi, via don Alai, via 4 Novembre e via Eritrea. Nei prossimi giorni, per rafforzare l’azione, nelle stesse vie verranno realizzati interventi di derattizzazione sia attraverso trattamenti su strada con erogatori, sia all’interno di tombini e condutture stradali. A riguardo si opererà anche su aree private a uso pubblico e sono stati contattati e sensibilizzati gli amministratori dei condomini della zona perché provvedano a effettuare analoghi interventi sulle aree private.

Nel quartiere continuano inoltre, in accordo con Iren, la raccolta e la pulizia bigiornaliera con spazzini e mezzi dedicati, in supporto alle raccolta dei rifiuti programmata con sistema porta a porta e stradale.

È inoltre stata avviata una ricognizione puntuale delle utenze Tari attive nel quartiere e attivabili, sulla base dell’incrocio dati tra i contratti già in essere gestiti da Iren e l’elenco dei residenti.

Nei prossimi mesi insieme a Iren verrà inoltre avviato un percorso di sensibilizzazione dei residenti della zona rispetto alla corretta gestione dei rifiuti, grazie anche all’intervento di mediatori culturali e al coinvolgimento degli attori (associazioni e cooperative) che già operano sul territorio.

Per questi interventi è stato istituito dal Comune un apposito Gruppo di lavoro operativo interdisciplinare, al fine di mettere a sistema e integrare azioni, attori e risorse presenti sul territorio. Vi collaborano Servizi del Comune, Polizia locale e Iren. L’obiettivo è infatti migliorare la tempestività, la prossimità e l’efficacia delle azioni di cura (pulizia, manutenzione urbana e sicurezza) al fine di ridurre i tempi di risposta e far fronte in modo più diretto ai bisogni e alle richieste dei cittadini.

Non solo pulizie – Le azioni di cura straordinaria avviate in questi giorni vanno di pari passo, oltre che con la cura quotidiana del quartiere, anche con interventi di più ampio respiro pensati per migliorare le condizioni di vita della zona stazione, a partire dalle condizioni di legalità e sicurezza, alle iniziative di natura sociosanitaria ed educativa. Tra gli interventi già messi in campo – e altri ne seguiranno nei prossimi mesi – vi sono infatti l’introduzione degli street tutor, il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine e dell’educativa di strada, l’apertura di presidi sociosanitari per situazioni di marginalità.