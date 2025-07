Dopo la buona riuscita dei primi due appuntamenti, proseguiranno per tutto il mese di luglio le proiezioni del cinema estivo. Anche quest’estate, infatti, il cortile dell’Habitat di Soliera si trasforma in un’arena cinematografica sotto il cielo stellato: otto serate – di cui due già realizzate – a ingresso gratuito per grandi e piccoli, pensate per regalare alla comunità momenti di leggerezza, emozione e condivisione all’aria aperta. Il calendario delle proiezioni, suddiviso tra i lunedì dedicati alle famiglie e ai bambini e i mercoledì riservati a titoli d’autore e film di grande successo, offre un ricco ventaglio di proposte cinematografiche capaci di soddisfare gusti diversi.

Lunedì 14 luglio tocca a “Kung Fu Panda 4”, mentre una settimana più tardi è la volta di “Mummie – A spasso nel tempo”; il 28 luglio chiude il ciclo dedicato ai più piccoli “Tartarughe Ninja – Caos mutante”. Il mercoledì, invece, è riservato al pubblico adulto con pellicole capaci di emozionare: il 16 luglio è il turno del toccante e intenso “Adagio”, la pellicola di Sollima che vanta uno dei cast italiani più ricchi in assoluto.. Il 23 luglio è il momento di “Barbie”, fenomeno cinematografico che ha saputo sorprendere e divertire il pubblico di tutto il mondo, e infine il 30 luglio si chiude con “Palazzina Laf”, un film che racconta una storia italiana di grande forza emotiva. I film iniziano alle 21.30, e sono tutti a ingresso libero e gratuito.