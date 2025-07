Il CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) BASSA REGGIANA, istituito dai Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, ha ottenuto un primo finanziamento regionale per il progetto “Comunità attiva contro le zanzare”, un percorso che intende coinvolgere diversi soggetti, ognuno secondo le proprie specificità e potenzialità, in azioni concrete utili alla prevenzione della diffusione delle zanzare, particolarmente in luoghi sensibili, come scuole, centri giovanili o altri luoghi di aggregazione.

Per realizzare questo progetto, l’Unione Bassa Reggiana si è affidata alla competenza della cooperativa Ecosapiens che ha già gestito attività simili per altri CEAS e numerosi comuni, e alla collaborazione di ASBR (Azienda Servizi Bassa Reggiana), che ha facilitato il coinvolgimento dei centri estivi e delle scuole dell’infanzia comunali.

Le azioni previste dal bando regionale si articolano in tre principali attività:

1. Infopoint per la lotta alla zanzara tigre

2. Laboratori didattici sulla zanzara tigre per bambini

3. Distribuzione porta a porta dei kit di larvicidi

Lunedì 14 luglio, presso il mercato settimanale di Luzzara, sarà allestito un infopoint con personale della cooperativa Ecosapiens e dépliant informativi). Inoltre, saranno dati ai cittadini i kit di larvicidi forniti dall’Unione Bassa Reggiana. Numerosi kit di larvicidi sono stati distribuiti porta a porta nei giorni scorsi anche nei quartieri e nelle vie limitrofe alle scuole comunali dell’infanzia di Boretto, Novellara e Poviglio. L’attività è stata affidata agli educatori della cooperativa Ecosapiens in collaborazione con il personale educativo scolastico: dopo un breve laboratorio didattico, i bambini più grandi hanno fatto una passeggiata con consegna dei kit larvicisi ai residenti delle abitazioni vicino alla scuola.

Infine, attività laboratoriali per bambini e bambine sul mondo degli insetti e sul contrasto alla zanzara tigre saranno realizzati dagli educatori della cooperativa Ecosapiens, insieme con il personale educativo scolastico, nelle scuole dell’infanzia comunali di Brescello (martedì 15 luglio alle ore 9.00 presso la Scuola dell’Infanzia “Soliani e Scutellari” e di Guastalla (mercoledì 16 luglio alle ore 9.00 presso la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”. Anche in questo caso, i genitori riceveranno i kit di larvicidi (forniti dall’Unione Bassa Reggiana), affinché possano mettere in pratica quanto appreso nei giardini di casa.