Prenderanno il via lunedì 14 luglio e proseguiranno fino a venerdì 25 luglio alcuni interventi di manutenzione straordinaria previsti sulle pavimentazioni del centro storico dove l’asfalto ammalorato necessita di essere sostituito con una nuova gettata.

Per questa ragione si verificheranno variazioni al transito e alla sosta. Le vie interessate dagli interventi sono: via Malta, via Minghetti, via Migliorati, via San Paolo, vicolo Leoni.

Gli interventi si aggiungono alle asfaltature già in corso nelle vie Dante Alighieri, via Toschi, via San Martino, via Tavolata, via Borgogna, via Emilia San Pietro, via Tintoretto, controviale di viale dei Mille.

I lavori rientrano nel Piano di manutenzione straordinaria delle strade del 2024 predisposto per garantire maggiore sicurezza stradale soprattutto per pedoni e ciclisti e un migliorare il decoro e le condizioni di percorribilità delle strade.