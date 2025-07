Dopo le prime due prove libere nel circuito del centro storico che con l’iniziativa “Shopping e Carrera” hanno animato le serate del 2 e 9 luglio, i team della Carrera Autopodistica sono pronti a cimentarsi nel primo appuntamento sul rettilineo di viale Terme, in programma nella mattina di domenica 13 luglio, dalle ore 9 alle 12.

Le prove libere sono da sempre un’occasione per i tanti curiosi e appassionati di questo sport “made in Castello” per osservare da vicino macchine ed equipaggi e scoprire qualche anticipazione in vista delle gare che si corrono nella seconda domenica di settembre, con tutta la città in festa per la Sagra della Braciola.

Le prove proseguiranno con altri tre appuntamenti serali nel centro storico mercoledì 16, 23 e 30 luglio (Superpole) dalle ore 21 alle 23,30 e uno in viale Terme nella mattina di domenica 27 luglio ore 9-12. Dopo una pausa di circa un mese, si ricomincia domenica 31 agosto con un’ultima mattinata di prove in viale Terme ore 9-12 (Superpole).

Per consentire ai team di misurarsi in sicurezza, le strade dove si tengono le prove (e le gare) vengono chiuse alla circolazione delle auto.

Si entra nel vivo della competizione domenica 7 settembre, con le prove cronometrate ufficiali per stabilire le griglie di partenza: ore 10-12 in viale Terme e ore 16,30-19 nel centro storico.

Domenica 14 settembre, accompagnati dal tifo appassionato di migliaia di cittadini e visitatori i team maschili si affronteranno in una doppia sfida: alle ore 12 nel rettilineo di viale Terme si disputerà la Coppa Terme – trofeo Giuseppe Raggi, e alle ore 18 nel circuito del centro storico la Carrera Autopodistica – trofeo Maurizio Ragazzi, che sarà preceduta alle ore 17,30 dalla Carrera Rosa, la gara femminile.

La Carrera Autopodistica è la Formula Uno ecologica di Castel San Pietro Terme (ecologica perché si corre con “motori” umani). Un vero e proprio sport, nato con la prima corsa disputata nel 1954, che rappresenta uno dei più amati simboli della città, conosciuta e apprezzata anche da un vasto pubblico di visitatori.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti, consultare il sito curato dall’Associazione Club Carrera www.carreraautopodistica.it, e la pagina Facebook www.facebook.com/carreraautopodistica/.

Info sugli eventi dell’Estate Castellana sui canali web istituzionali del Comune di Castel San Pietro Terme: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it – https://www.facebook.com/cspietro/