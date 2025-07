Una ragazza di 24 anni è morta carbonizzata in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14:00 sulla Nuova Estense tra via Vignolese e via Morane. Un giovane di 27 versa in gravissime condizioni all’ospedale di Parma.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Toyota ha perso il controllo del veicolo, probabilmente anche a causa del manto stradale bagnato, schiantandosi con violenza contro un albero. L’auto ha preso fuoco e la giovane che viaggiava al suo fianco è morta sul colpo. Sono in corso accertamenti – coordinati dalla procura – per l’identificazione della vittima. Ricoverato al centro grandi ustionati di Parma, dove è stato trasportato con l’elisoccorso, il ragazzo di 27 anni che guidava: le condizioni sue sono critiche.

Sul posto i vigili del fuoco di Modena che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e riuscire ad estrarre la vittima e il ferito dal mezzo. Purtroppo per la giovane non c’era più nulla da fare, la ragazza è morta tra le fiamme. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto mortale. Poco prima in città si era abbattuto un violento temporale.