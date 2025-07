Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, poco dopo le 05:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano nei pressi di un’abitazione di via Pasteur a seguito della segnalazione effettuata da un residente che riferiva di star seguendo un soggetto che avrebbe da poco effettuato un furto sulla sua autovettura.

Nello specifico, il richiedente riferiva che qualche decina di minuti prima aveva notato un soggetto, arrivato nei pressi della sua abitazione a bordo di una bicicletta, che aveva fatto accesso all’interno della sua area cortiliva introducendosi all’interno di alcuni veicoli lì parcheggiati per poi darsi a repentina fuga una volta che era stato beccato dai residenti.

Dopo qualche minuto, però, il richiedente notava che il soggetto tornava in quei luoghi al fine di recuperare la bicicletta che aveva lasciato per terra mentre si dava alla fuga a piedi nelle zone circostanti. A quel punto gli agenti delle Volanti, grazie alle indicazioni fornite in tempo reale dal richiedente, riuscivano a rintracciare il soggetto segnalato a bordo della sua bicicletta in via Emilia Romagna.

Lo stesso veniva identificato per 37enne di origine marocchina, volto noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio. L’uomo veniva sottoposto a perquisizione personale sul posto la quale dava esito positivo in quanto, all’interno di una borsa a tracolla da lui indossata, veniva rinvenuto diverso materiale poi appurato essere oggetto di furto, in quanto era precedentemente custodito all’interno del vano portaoggetti di uno dei veicoli in sosta presenti nel cortile dell’abitazione in via Pasteur, nonché altri oggetti presumibilmente sempre di origine furtiva.

Sulla base di quanto sopra, il 37enne veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato e ricettazione. Il materiale rinvenuto, invece, veniva immediatamente restituito al legittimo proprietario.