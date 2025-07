Un approfondimento per ragionare sul futuro del turismo e sull’impatto dell’intelligenza artificiale, con focus su innovazione e nuove tecnologie. È il tema centrale dell’iniziativa promossa da Lapam Confartigianato e rivolta a imprese, professionisti e operatori del settore per prepararsi alle sfide e cogliere le nuove opportunità.

L’appuntamento è in calendario per martedì 15 luglio, a partire dalle ore 16, presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena in Via Emilia Ovest 775.

Dopo il saluto introduttivo di Federica Marcacci, presidente Turismo Lapam Confartigianato, si alterneranno gli interventi di Monica Salvioli, ufficio studi Lapam Confartigianato, e Mirko Lalli, esperto nazionale di turismo e innovazione digitale.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu.

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Turismo. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.