Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale in viale della Stazione a Formigine, nel tratto compreso tra via Carandini e via Piave, in prossimità della stazione ferroviaria e a pochi passi dal centro storico. L’intervento rientra in un più ampio progetto di sviluppo della mobilità sostenibile e mira a collegare in modo sicuro e continuo il sistema di piste ciclabili già esistenti.

La nuova infrastruttura, lunga circa 70 metri e larga 2 metri, sarà realizzata sul lato est della carreggiata. Il percorso sarà interamente asfaltato, privo di ostacoli e dotato di illuminazione a led per garantire la visibilità. Saranno inoltre costruite rampe di raccordo in corrispondenza degli accessi carrai e aiuole contenitive in cemento smussato in corrispondenza degli alberi, così da mantenere una larghezza costante del tracciato.

L’opera ha un costo complessivo di circa 75mila euro, di cui quasi 47mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Il cantiere si concluderà verso l’inizio di autunno.

Viale della Stazione è una strada a senso unico di marcia, attualmente priva di una pista ciclabile nonostante rappresenti un importante collegamento tra le aree residenziali, il centro storico, la stazione ferroviaria e il sistema ciclabile a nord del territorio comunale. Il progetto prevede quindi il prolungamento della ciclabile di via Carandini fino a via Fiume e a Piazza Calcagnini, completando così un itinerario sicuro e funzionale per gli spostamenti quotidiani e per il tempo libero.

Particolare attenzione sarà riservata al patrimonio arboreo: delle quindici piante esistenti, due saranno abbattute per ragioni di sicurezza, mentre le altre saranno potate. Le due alberature che sarà necessario rimuovere verranno ripiantumate in autunno, periodo ideale per le nuove piantumazioni.

“Con questo intervento – afferma l’Assessore alla mobilità sostenibile Giulia Malvolti – continuiamo a lavorare per una rete di mobilità ciclabile sempre più capillare e sicura. L’obiettivo è cucire i tratti esistenti, creando collegamenti funzionali tra centro, frazioni, servizi e nodi del trasporto pubblico. Offriamo così una reale alternativa all’auto privata e rendiamo la bicicletta uno strumento di mobilità quotidiana, accessibile e sostenibile”.