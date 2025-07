Palestra sotto il cielo: anche Fabbrico ora ha la sua. L’inaugurazione è prevista per giovedì 17 luglio alle ore 17:30 al Parco dell’acquedotto, in via Piave angolo via Cuscina; interverranno autorità locali e professionisti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

Palestra sotto il cielo è un’iniziativa che promuove l’attività fisica all’aperto, trasformando parchi e aree verdi in luoghi attrezzati per l’esercizio fisico, con l’obiettivo di offrire la possibilità di praticare attività fisica in modo sicuro e divertente con attrezzature per vari tipi di allenamento.

Si tratta di aree gratuite, aperte e inclusive, pensate per favorire il benessere fisico e la socializzazione per diverse fasce d’età e persone con disabilità.

Nella nostra provincia si contano già 28 Palestre sotto il cielo (sono 4 a Reggio Emilia), risultato della collaborazione tra diverse realtà: l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia con il Dipartimento di Sanità pubblica, UISP, Comuni, scuole e associazioni.

Oltre all’attività fisica, le “Palestre sotto il cielo” promuovono gruppi di cammino offrendo così un’ulteriore opportunità per socializzare e mantenersi in forma.

Per info: https://www.ausl.re.it/Sezione.jsp?idSezione=33605