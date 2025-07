Nel pomeriggio dell’11 luglio, un Carabiniere della Tenenza di Vignola, libero dal servizio, ha sventato un furto all’interno di un noto ipermercato cittadino, consentendo l’immediata identificazione e denuncia di un cittadino tunisino di 33 anni domiciliato a Savignano sul Panaro, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Erano da poco passate le 13:30 quando l’uomo, dopo aver prelevato diversi articoli – tra cui prodotti per l’igiene, bevande e cioccolata – per un valore complessivo di oltre 160 euro, ha nascosto la merce in una sacca ed ha oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento, dirigendosi verso l’uscita.

A notare l’anomalo comportamento è stata la responsabile del punto vendita, che ha immediatamente allertato l’addetto alla sicurezza. In quel momento, all’esterno del supermercato si trovava un Carabiniere libero dal servizio, lì per effettuare acquisti, che ha prontamente intuito la situazione. Dopo aver intimato all’uomo di fermarsi, il militare si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a bloccarlo pochi metri più avanti.

Condotto presso gli uffici della Tenenza per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

Nei confronti del denunciato è stata inoltre avanzata proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio presso la competente Autorità di pubblica sicurezza.