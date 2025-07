Un racconto senza parole contro la guerra: a Maranello debutta “Eh! Oh! In marcia per la pace”, spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Aria Aperta Teatro Festival 2025 arriva a Maranello con un debutto carico di emozione e significato. Giovedì 17 luglio alle ore 21.15, presso il Parco Ferrari, va in scena “Eh! Oh! In marcia per la pace” della compagnia IAC Teatro.

Liberamente ispirato alla “Crociata dei bambini” di Bertolt Brecht, lo spettacolo racconta l’incontro tra un soldato e una bambina, sopravvissuti a un bombardamento. In un mondo in macerie, i due imparano a fidarsi l’uno dell’altra, fino a unirsi a una marcia invisibile fatta da bambini di tutto il mondo che scelgono di camminare insieme per la pace. Una narrazione non verbale, condotta solo attraverso gesti, sguardi, movimento e immagini visive. Un linguaggio universale, adatto anche ai più piccoli, che lascia spazio all’immaginazione e alla riflessione. Un piccolo racconto dentro un grande dramma, per dire no alla guerra con tenerezza, intelligenza e poesia.

L’evento fa parte di Aria Aperta Teatro Festival, a cura di Quinta Parete APS, con la direzione artistica di Enrico Lombardi, realizzato con il sostegno del Comune di Maranello, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena. Biglietti e prevendite su LiveTicket, è possibile acquistare il pacchetto “zero pensieri” che include cena, laboratorio per bambini e spettacolo.