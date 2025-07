Si trovava all’interno del supermercato “Lidl” di via Piccard e dopo aver asportato 2 lattine di birra, oltrepassava le casse senza pagare. Veniva fermato da un dipendente del supermercato per un controllo, ma al fine di assicurarsi la fuga, dapprima lanciava le lattine contro quest’ultimo, per poi aggredire i carabinieri che, nel frattempo allertati erano giunti sul posto, per impedire più gravi conseguenze. Considerato l’incalzare della violenta reazione del soggetto, i militari, si sono visti costretti ad utilizzare nei suoi confronti lo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo a bloccarlo e porlo in sicurezza.

È accaduto nella serata di sabato 12 luglio, quando i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia sono intervenuti presso il supermercato a seguito di richiesta da parte dei dipendenti. L’uomo, un 47enne cittadino nordafricano, veniva fermato da un dipendente del supermercato per un controllo, ma al fine di assicurarsi la fuga, lanciava le lattine contro quest’ultimo. All’arrivo dei carabinieri l’uomo si scagliava contro di loro. Vani risultavano tutti i tentativi posti in essere dai carabinieri per riportare alla ragione l’esagitato. I militari erano dunque costretti ad utilizzare nei suoi confronti lo spray al peperoncino, riuscendo così a bloccarlo e porlo in sicurezza. Alla luce dei fatti, l’uomo veniva condotto presso gli uffici della caserma di Corso Cairoli, e dopo le formalità di rito, denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nessuno riportava lesioni.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.