I Sindaci della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Reggio Emilia, pur in un quadro di forte complessità per la sanità pubblica nazionale, hanno espresso parere favorevole al bilancio di previsione dell’AUSL per l’esercizio 2025, riconoscendone la coerenza con le regole previste e la responsabilità di mantenere e consolidare il diritto universalistico alla cura e alla sanità pubblica.

Il documento contabile, come già accaduto negli ultimi anni, viene approvato in preliminare squilibrio perché, ad oggi, le risorse destinate dal livello nazionale ai territori non risultano ancora formalmente definite né assegnate in tempi certi e quantità adeguate. Una condizione di grave incertezza che è stata richiamata anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, dove si è sottolineata l’insufficienza delle attuali risorse nazionali rispetto ai fabbisogni reali e documentati delle Regioni.

In questo contesto, i Sindaci ribadiscono l’importanza di non limitarsi a una lettura aritmetica dei saldi, ma di considerare il valore del modello organizzativo territoriale che il nostro sistema sanitario pubblico e universalistico ha costruito: un modello che, pur tra le difficoltà, vuole continuare a garantire prossimità, innovazione e qualità dei servizi. I Sindaci riconoscono anche il valore delle scelte organizzative e gestionali che, a livello locale, hanno permesso finora di affrontare con coerenza e tenuta questa fase di incertezza, pur nella consapevolezza che sarà indispensabile aprire quanto prima un confronto chiaro e responsabile sull’impegno strategico che l’intero Paese intende riservare alla sanità pubblica e universalistica. È proprio questa tenuta – pur in presenza di costi oggettivi crescenti e risorse incerte – a confermare il senso di responsabilità con cui l’intero territorio partecipa alla programmazione sociosanitaria locale. Responsabilità che chiediamo a tutti, a partire dal livello nazionale.