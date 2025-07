Questa mattina intorno alle 4:30, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto in flagranza di furto aggravato un diciottenne rumeno residente a Modena.

Su segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa locale tramite numero di emergenza 112, i militari sono intervenuti presso il Centro di Formazione Professionale “Città dei Ragazzi”, sito in via Tamburini n. 96. Qui hanno bloccato il ragazzo, che, insieme a tre coetanei, si era introdotto nell’istituto forzando una porta e aveva asportato generi alimentari dal bar interno. I tre complici sono riusciti a dileguarsi poco prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Il giovane è stato condotto presso il Tribunale di Modena per la celebrazione del rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.