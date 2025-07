A poco più di un anno dall’insediamento della Giunta di Fiorano Modenese, sindaco e assessori tracciano un primo bilancio delle attività svolte.

“Un anno segnato da un impegno costante e da un prezioso lavoro di squadra per costruire una comunità coesa e attenta ai bisogni di tutti, specie dei più fragili. Abbiamo dato concretezza ai temi del territorio, del lavoro, della sostenibilità ambientale, della vitalità culturale ed aggregativa del paese, al tema delle famiglie e dei servizi per l’infanzia. Non sono risultati ultimi ma elementi da mantenere, ampliare e rendicontare ai cittadini coi quali non faremo mancare dialogo e confronto” sottolinea il sindaco Marco Biagini.

Nella prima seduta la Giunta comunale ha approvato un atto a tutela della retribuzione minima salariale nei contratti sottoscritti dal Comune di Fiorano Modenese, il cosiddetto salario minimo.

Particolare attenzione è stata riservata alle famiglie e all’infanzia, con l’apertura della nuova sezione di nido da 14 posti e il convenzionamento con il nido della Fondazione Coccapani, che ha permesso di accogliere tutte le domande delle famiglie residenti, anche di quelle con un solo genitore occupato.

E’ poi imminente la conclusione dei lavori della nuova scuola dell’infanzia a Spezzano dove potranno trasferirsi, a inizio del nuovo anno, alunni e personale di Villa Rossi. Tra inverno e primavera sono inoltre stati attivati con successo due progetti di welfare culturale a sostegno di giovani famiglie: TataBla e Cinemamme.

Sono state portate avanti importanti opere pubbliche: la bretellina di Ubersetto tra via Canaletto e via Giardini; la rotatoria tra via Viazza e via Canaletto; l’eliminazione del semaforo in via Ferrari Carazzoli per fluidificare il traffico. L’Amministrazione ha reperito i fondi necessari per portare a termine i lavori di riqualificazione dell’ala est del castello di Spezzano che renderanno la struttura più efficiente e sicura. A breve termineranno anche i lavori per il ristorante e dell’appartamento del custode. E’ stato avviato un piano asfalti per oltre 600mila euro, per migliorare la sicurezza stradale e intervenire sulle strade più ammalorate. Per ottenere ulteriori finanziamenti si sta inoltre lavorando per l’istituzione dell’Ufficio Europa distrettuale.

Anche sul fronte dell’ambiente e della sostenibilità ci sono state azioni importanti come la sostituzione delle “casette dell’acqua” con strutture più funzionali, in parte finanziate con bando Atersir. Continua inoltre la piantumazione di due alberi per ogni nuovo nato, che consente di aumentare il verde comunale. Grazie all’impegno e contributo dei cittadini è stata poi raggiunta la percentuale dell’87% di raccolta differenziata, superando i parametri definiti nel piano regionale e consentendo al Comune di ottenere da Atersir un contributo di oltre 50mila euro.

Con l’approvazione dell’accordo di programma urbanistico con Kerakoll, che prevede la rigenerazione urbana dell’area ex Interceramica, di fronte al cimitero di Fiorano, a cui si accompagna un disegno di ricucitura delle ciclabili lungo il villaggio artigiano e lungo la Statale e la rigenerazione dell’area Santa Caterina, si prosegue il riordino territoriale che tiene insieme lo sviluppo del territorio e del lavoro con la tutela del territorio e la riconquista di alcune aree verdi, per avere un Comune più attento all’ambiente e di qualità.

L’Amministrazione riconosce il valore e l’importanza dello sport per la salute, vita sociale ed educazione specie dei più giovani, per questo ha adottato la Carta Etica dello sport ed ha investito sulla riqualificazione del parco XXV Aprile, con nuovo campo da basket e da calcio, per circa 120 mila euro, la manutenzione e messa in sicurezza della piscina di Spezzano per oltre 150 mila euro e l’asfaltatura della pista Jody Scheckter per circa 60 mila euro.

Grande attenzione è stata data anche al commercio, il Comune ha ricevuto dalla Regione un contributo di 22.500 euro per attivare un hub urbano a Fiorano e un hub di prossimità a Spezzano, con lo scopo di ripensare dal punto di vista commerciale alcune zone del nostro territorio fioranese.

In tema di promozione territoriale e della socialità è stato fatto molto, attraverso eventi culturali e manifestazioni, dal Maggio Fioranese che ha visto una grandissima partecipazione al nuovo festival culturale e della comunità “Essenziale / Presente”.

Sul fronte della sicurezza è partito il progetto di “Controllo di vicinato” che ha già visto la costituzione di un gruppo.

Infine sul tema casa, in particolare per i più fragili è stata disposta la ristrutturazione e riqualificazione del bene confiscato alla criminalità organizzata, situato nel territorio di Fiorano Modenese, con il progetto Housing first. Qui verranno creati appartamenti e posti letto per persone in difficoltà a disposizione di tutto il distretto ceramico.