Ammontano a 51.895 euro i fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto “Agape for inclusion: play and growth for every child”, che ha come capofila Casa Betania, come co-proponente il Comune di Albinea e come destinatario/partner locale il centro Agape, che si trova nella città ucraina di Khmelnitskyi.

Il centro nacque nel 2012 come Ong per ospitare ragazzi con disabilità e le loro madri che, con la competenza di professioniste e l’attenzione, la cura e la delicatezza che solo un genitore può avere, accompagnano i loro figli e le loro figlie, e quelli di altri genitori, alla scoperta e acquisizione di competenze nuove, sia motorie che comunicative. La mission di questo servizio, diventato ancor più importante dopo l’inizio della guerra, è proprio quello di formare le famiglie nella gestione qualificata della disabilità.

Il contributo della Regione proviene dai fondi destinati alla cooperazione internazionale ai sensi della legge regionale numero 12 del 24 giugno 2002.

Il progetto finanziato prevede il potenziamento delle autonomie personali e delle competenze relazionali per 119 bambini e adolescenti con disabilità, attraverso attività ludico-ricreative e gite strutturate durante il campo estivo organizzato da agape. Ma la parte più “sostanziosa” riguarda la creazione di uno spazio ludico e accessibile che favorisca l’incontro, il divertimento e la socializzazione. Quindi con i fondi regionali saranno acquistati giochi inclusivi e attrezzature specifiche che contribuiranno alla riqualificazione dell’area esterna del centro Agape. Il tutto verrà realizzato con il coinvolgimento della comunità locale e con azioni di volontariato.

L’attività di sostegno prevista per l’estate 2024 nei confronti di Agape arriva dopo tanti altri progetti realizzati negli anni scorsi e sempre sostenuti economicamente dalla Regione: “A future for Agape” del 2023, “Agape for children autonomy” nel 2024, oltre “Musiche e dialoghi per la pace” e “Il pane della solidarietà”.