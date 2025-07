Domenica 20 luglio, dalle ore 18.00, presso il Borgo dipinto di Lavacchio si terrà la premiazione dei poeti vincitori della III edizione della Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio”, evento di successo che ha visto la partecipazione di oltre 100 poeti tra i quali numerosi giovani studenti degli istituti superiori.

La Poesia torna nuovamente sui muri di Lavacchio, per rendere omaggio alla bellezza della parola, accompagnata dalle opere pittoriche della Biennale d’arte e da un paesaggio ricco di storia e tradizioni.

In occasione di questa terza edizione la giuria ha selezionato 4 poesie dedicate tema “C’era una volta” (già tema della Biennale d’Arte “Sui Muri di Lavacchio III ed. anno 2024).

L’evento, organizzato in collaborazione con il Poesia Festival, si apre con la presentazione del progetto da parte dell’Assessore alla Cultura Daniele Cornia, a seguire l’intervento di Roberto Alperoli, poeta e direttore artistico del Poesia Festival e Federico Carrera, giovane poeta componente della giuria

In tale occasione verrà presentato il libro di poesie dedicato al progetto e verranno lette le poesie dei vincitori: Fabio Chierici, Guerrino Ferrar, Lucia Ballerini e Vanni Giovanardi e le menzioni speciali: Francesco Carrozzo, Giosiana Bondi, Giulia Bassoli, Manuela Cecchetti, Roberto Cigarini e Andrea Cantori. Accompagnamento musicale a cura di Marco Baroni, chitarra e voce.

Alle ore 17.00 Visita guidata gratuita al borgo e presentazione delle ceramiche, che riportano le poesie vincitrici, collocate sul muro pubblico che costeggia la strada che porta al borgo e il libro di poesie della seconda edizione.

In conclusione alle ore 19.00 stand gastronomico a cura del Gruppo frazionale

Un ringraziamento speciale va alla Ditta Inco – Industria Colori SpA per la stampa delle poesie su ceramica, al Direttivo Poesia Festival per la professionalità e dedizione, al Gruppo frazionale di Lavacchio che sostiene da anni le progettualità dell’Assessorato alla Cultura realizzate nel borgo e tutti i poeti partecipanti.

In caso di maltempo l’evento di terrà presso l’oratorio di Sant’Anna di Lavacchio.

Per Informazioni: Visit Pavullo Welcome Room – Palazzo Ducale via Giardini, 3 – Pavullo n/F (Mo) mail: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it Tel. 0536 29964