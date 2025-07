È con grande soddisfazione che il Comune di Scandiano annuncia che la Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente riconosciuto l’Hub Urbano di Scandiano e l’Hub di Prossimità di Arceto come parte del programma regionale per la valorizzazione dei centri urbani e delle frazioni. Questo traguardo rappresenta un momento storico per il nostro territorio, che apre la strada a futuri investimenti e nuove collaborazioni pubblico-privato.

Il riconoscimento degli hub urbani è il primo passo per lo sviluppo di progetti che contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei residenti e la vitalità commerciale delle aree coinvolte. Gli hub urbani si configurano come centri di crescita sostenibile, promuovendo la riqualificazione del commercio, il rafforzamento dei servizi e la creazione di sinergie tra il pubblico e il privato. L’Hub di Prossimità di Arceto, in particolare, rappresenta una grande opportunità per sostenere e sviluppare un distretto del commercio e dei servizi che possa rispondere alle esigenze della frazione e attrarre nuovi investimenti, valorizzando meglio le realtà già presenti nella più popolosa frazione del territorio comunale.

Le azioni che potrebbero essere messe in campo, sulla base dei bandi regionali dedicati, potrebbero includere:

Riqualificazione urbana e dei servizi : interventi per migliorare l’accessibilità, l’infrastrutturazione e la sostenibilità ambientale delle aree coinvolte.

: interventi per migliorare l’accessibilità, l’infrastrutturazione e la sostenibilità ambientale delle aree coinvolte. Sostegno al commercio locale : iniziative per rafforzare la rete commerciale, migliorare la visibilità delle attività e favorire la collaborazione tra imprese e l’insediamento di nuove attività.

: iniziative per rafforzare la rete commerciale, migliorare la visibilità delle attività e favorire la collaborazione tra imprese e l’insediamento di nuove attività. Eventi culturali e sociali: attività per stimolare la partecipazione della comunità, coinvolgendo associazioni locali e realtà giovanili.

A seguito di questo importante riconoscimento, nelle prossime settimane sarà lanciata una manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti che non hanno partecipato alla prima fase di costituzione degli hub. Questo nuovo invito consentirà ad altre realtà locali, tra cui imprese, associazioni e enti, di entrare a far parte del progetto, arricchendo ulteriormente il percorso di sviluppo.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha già annunciato che verranno banditi finanziamenti regionali destinati agli hub urbani riconosciuti. Le risorse saranno utilizzate per supportare la riqualificazione e la valorizzazione delle aree coinvolte, offrendo nuove opportunità di crescita per il nostro territorio.

Silvia Venturi, assessore al Commercio e alla Valorizzazione del Territorio, ha commentato: “Il riconoscimento di questi hub è una grande opportunità per il nostro Comune e per le comunità di Scandiano e Arceto. A Scandiano, questo rappresenta il riconoscimento di una collaborazione già strettissima tra le associazioni dei commercianti e il Comune. Ad Arceto, questa iniziativa può davvero fare la differenza, contribuendo a creare un distretto commerciale più competitivo.”

Il Sindaco Matteo Nasciuti ha aggiunto: “Questo risultato è il frutto di una collaborazione efficace tra il Comune, i commercianti e tutte le realtà locali. Grazie al riconoscimento ufficiale, possiamo ora proseguire con l’attuazione di un progetto che non solo favorisce lo sviluppo economico, ma che contribuisce anche a creare una comunità più forte, coesa e dinamica”.