Verso le 15.30 un incendio si è sviluppato sulle colline tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, nel bolognese. Le fiamme si sono avvicinate anche ad alcuni civici in via Amola e via Fosse Ardeatine, tanto da rendere necessarie delle evacuazioni: tutte le persone hanno comunque trovato sistemazione in hotel. L’incendio è progressivamente peggiorato a causa del vento.

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e volontari antincendio da Bologna e Modena. Presenti anche i Carabinieri forestali e la Polizia Locale. In azione fin dal primo pomeriggio due elicotteri dei Vigili del Fuoco, mentre dal Centro operativo aereo unificato di Roma sono in arrivo due Canadair che preleveranno l’acqua dal lago di Bilancino, in Toscana, per riversarla sulle fiamme. Gli interventi sono coordinati dalla Soup, la Sala Operativa Unificata Permanente nella sede della Protezione civile regionale a Bologna, che resterà aperta almeno fino alle 23 e comunque fino al termine dell’emergenza.