Ieri sera intorno alle 23:00, tramite il numero unico di emergenza 112, la centrale operativa dei Carabinieri di Modena è stata allertata per la scomparsa di un uomo di 85 anni. Poco prima, intorno alle 21:30, l’anziano era sceso erroneamente dal treno alla stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia proveniente da Roma per Modena, in cui avrebbe dovuto raggiungere la sorella residente in città. Dopo essere sceso dal convoglio, l’anziano si allontanava dalla stazione ferroviaria iniziando a vagare in stato confusionale.

Immediatamente sono scattate le ricerche, ipotizzando che avesse utilizzato il sottopassaggio della stazione che conduce su via Commenda. Le ricerche si sono pertanto concentrate nelle vie limitrofe, quali via Commenda, via Canale e via del Villanoviano, in direzione della frazione di Manzolino.

Intorno alle 23:15, un automobilista notava l’anziano attraversare il ponte su via del Villanoviano, per poi incamminarsi lungo via Manzolino, dove è stato successivamente individuato dai militari. Accertata la sua identità, l’uomo è stato quindi affidato al personale medico intervenuto con un’ambulanza per le necessarie valutazioni.