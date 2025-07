Sarà recuperata lunedì, 21 luglio, la proiezione di “Per un pugno di dollari”, il capolavoro di Sergio Leone, del 1964 con Clint Eastwood, restaurato dalla Cineteca di Bologna, la cui proiezione è stata annullata lo scorso 8 luglio a causa del maltempo.

La proiezione di “Flow, un mondo da salvare”, premio Oscar come migliore film d’azione, inizialmente prevista per venerdì 25 luglio per motivi tecnici è stata posticipata, sempre con inizio alle ore 21,30, a lunedì 28 luglio.

“Flow, un mondo da salvare” aderisce alla campagna Cinema Revolution: il costo del biglietto è di € 3,50.