Prosegue il lavoro dei granata a Toano e continua a prendere forma il calendario estivo, che si arricchisce di amichevoli prestigiose anche sul territorio reggiano.

La squadra affronterà sabato 2 agosto alle ore 11:00 la Juventus. Il match, primo impegno per i bianconeri dopo l’avventura alla FIFA World Cup, è in programma al Training Center bianconero. L’incontro sarà a porte chiuse e non prevederà quindi la presenza di tifosi e giornalisti, ma sarà trasmesso in diretta su DAZN.

L’impegno seguente sarà quello di lunedì 4 agosto alle ore 18:00, allo stadio “Levantini” di Lentigione (RE), quando i ragazzi di mister Dionigi affronteranno in amichevole il Lentigione in una sfida targata Immergas.

Le sfide pre-stagione si concluderanno sabato 9 agosto, con un altro test di alto livello attualmente in fase di definizione che sarà programmato in Provincia.

La vendita dei biglietti per la partita Lentigione – Reggiana si svolgerà allo stadio “Levantini” nel giorno gara a partire dalle ore 16:30, prezzo unico € 8,00.