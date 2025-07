È stata inaugurata ieri pomeriggio la Palestra sotto il cielo di Fabbrico.

Il luogo scelto per allestirla è il Parco dell’acquedotto, un’area verde e ombreggiata, di grandi dimensioni e facilmente accessibile, illuminata negli orari serali, caratteristiche che la rendono perfetta per svolgere attività fisica all’aperto.

Con questa di Fabbrico, la nostra provincia conta 29 palestre sotto il cielo (4 solo a Reggio Emilia), risultato della collaborazione tra diverse realtà: l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia con il Dipartimento di Sanità pubblica, UISP, Comuni, scuole e associazioni.

Al momento inaugurale erano presenti per il Comune il Sindaco Roberto Ferrari e il Vicesindaco Cristina Negri. Per l’azienda sanitaria sono intervenuti la Direttrice del Distretto sanitario di Correggio Valentina Chiesa e, in rappresentanza del Dipartimento di Sanità pubblica, Amelia Ceci e Gian Maria Fantuzzi, componenti dello Staff di Promozione della salute; numerosa la presenza di cittadini e volontari di varie associazioni locali.

Palestra sotto il cielo

Un progetto che nasce per promuovere l’attività fisica all’aperto, trasformando parchi e aree verdi in luoghi attrezzati per l’esercizio fisico, con l’obiettivo di offrire la possibilità di praticare attività fisica in modo sicuro e divertente con attrezzature per vari tipi di allenamento; aree gratuite, aperte e inclusive pensate per favorire il benessere fisico e la socializzazione per diverse fasce d’età e persone con disabilità.

Oltre all’attività fisica, le “Palestre sotto il cielo” promuovono gruppi di cammino, offrendo un’ulteriore opportunità per socializzare e mantenersi in forma.

Per info: https://www.ausl.re.it/Sezione.jsp?idSezione=33605