Il teatro per ragazzi arriva in Piazza della Bilancia per una serata dedicata alle famiglie nell’ambito dei “Martedì in centro” di Campogalliano.

Il 22 luglio la compagnia Ambaradan porterà in scena lo spettacolo “Paura-coraggio” con protagonisti Peppe e Peppe, viaggiatori per scelta, e la loro valigia magica. La valigia regala ai due un libro, un nuovo modo di viaggiare che li entusiasma da subito. Il libro, però, ha le pagine strappate e va ricomposto, ma non si riesce a capire in quale sequenza. L’unica soluzione è fare il rito magico dell’immaginazione, grazie al quale i bambini possono trasformare Peppe e Peppe nei personaggi della storia: una bambina fifon e una strega, malefica solo in apparenza. Sarà lei, infatti, a introdurre la bambina in un viaggio, durante il quale dovrà misurarsi con le sue paure.

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, comincerà alle 21 e nel corso della serata sono possibili aperture straordinarie e iniziative da parte dei commercianti locali.