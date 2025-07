Domani, domenica 20 luglio, nel bellissimo borgo di Montale di Casina vanno in scena i “Fili di storie”, alle ore 18. Una proposta delle Galline Volanti Aps, nell’ambito del cartellone di eventi estivi dell’associazione Effetto Notte.

Le Galline Volanti sono una realtà molto conosciuta e apprezzata nell’ambito delle narrazioni e gli spettacoli per bambine e bambini, che a Casina hanno già svolto diverse iniziative riscuotendo sempre grande successo. In questa occasione il loro “teatro” sarà l’affascinante borgo di Montale, situato nella valle del torrente del Tassobbio, poco conosciuto e battuto dal turismo ma sicuramente meritorio di attenzione. La zona conserva testimonianze storiche e preistoriche riconducibili all’età del bronzo. Da segnalare una casa-torre del secolo XVl e, negli edifici adiacenti ad essa, alcuni elementi architettonici in pietra lavorata come una pietra su cui è scolpita una rosa celtica.

Per partecipare alla narrazione sarà sufficiente presentarsi a Montale prima delle 18. Per informazioni, Effetto Notte tel. 349 4433017.

