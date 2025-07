Marc Márquez e il Ducati Lenovo Team hanno conquistato l’undicesimo successo del sabato in stagione, in quella che è stata la Sprint di 10 giri all’Automodrom Brno in Repubblica Ceca. Francesco Bagnaia è transitato in settima posizione alla bandiera a scacchi.

Márquez è scattato bene dalla seconda casella, conquistando la testa della corsa dopo poche curve. Al quinto giro, ha lasciato passare Acosta per la criticità della pressione della gomma anteriore. A due passaggi dal termine, Marc è tornato al comando, vincendo la Sprint.

Bagnaia è scattato ottimamente dalla pole, ma ha dovuto lasciare spazio a diversi avversari nelle fasi centrali della gara a seguito di un avvertimento relativo alla pressione degli pneumatici, che si è poi rivelato non fondato. Pecco ha poi completato la Sprint in settima posizione.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani mattina alle 9:40 ora italiana per il warm up, a cui seguirà la dodicesima gara della stagione, di 21 giri, con partenza alle 14:00.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Il fatto che ieri non siamo riusciti a girare in condizioni di asciutto, unito al nuovo asfalto della pista, ha portato le gomme a comportarsi in una maniera differente dal solito, rendendo difficile il lavoro degli ingegneri. Eravamo un po’ bassi in termini di pressione della gomma anteriore, e per questo motivo ho deciso di aspettare Acosta, restandogli in scia per aumentare la temperatura della gomma e, di conseguenza, anche la pressione. Sentivo di aver il passo per potergli rimanere vicino e nel penultimo giro ho visto che il range era tornato in sicurezza, quindi sono tornato a spingere”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 7º

“In gara mi sono sentito comodo e guidavo bene. Stavo perdendo qualcosina da Marc ma avevo margine sui piloti dietro ma, secondo me, ero in grado di gestire la situazione. Già sulla griglia di partenza abbiamo avuto un piccolo intoppo elettronico e sono apparse, nel corso della gara, delle notifiche che suggerivano di compiere un’azione specifica, ma in realtà la pressione della gomma davanti era corretta e non avrei dovuto cedere delle posizioni. La squadra sta analizzando la situazione per capire cos’è effettivamente successo. È un peccato perché stavamo facendo bene e riuscivo ad essere più incisivo, soprattutto in staccata”.