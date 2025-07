Il Cinema sotto le Stelle estende le proprie proiezioni ai quartieri cittadini in collaborazione con le associazioni che popolano il nostro territorio.

“La novità di quest’anno – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – oltre alla collaborazione con la Cineteca di Bologna che porta in piazzale Della Rosa capolavori cinematografici restaurati e proiettati gratuitamente, consiste nell’apertura a tutta la città, non solamente al centro storico. Porteremo le proiezioni del Cinema Sotto le Stelle in tanti quartieri cittadini, sempre ad ingresso gratuito, con la collaborazione delle varie associazioni e dei circoli che operano sul territorio: Montegibbio, San Michele, l’Oratorio dell’Ancora, il Pagliani, il Fossetta, il Parco Amico e l’Albero d’Oro. Ampliare l’offerta culturale ai quartieri della città, anche alle zone più periferiche, non limitandola al solo centro storico è una precisa scelta della nostra Amministrazione: questo è solamente il primo passo per coinvolgere sempre di più l’intera città nella stagione estiva sassolese”.

È stato reso noto oggi il programma delle proiezioni che inizieranno martedì 2 settembre e proseguiranno sino a sabato 13 settembre.

Martedì 2 settembre le proiezioni inizieranno da San Michele con la collaborazione della Parrocchia e la proiezione di “Campioni”. Il giorno dopo, mercoledì 3 settembre presso l’Oratorio dell’Ancora, in collaborazione con l’Oratorio, “Space Jam: a new legacy”. Giovedì 4 settembre al Parco Amico in collaborazione con La Comune del Parco di Braida, “Manodopera”; mentre venerdì 5 settembre a Rometta in collaborazione con la Parrocchia “Un mondo a parte”.

Si riprenderà domenica 7 settembre al Castello di Montegibbio, in collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti e la proiezione di “Kung Fu Panda 4” per poi proseguire mercoledì 10 settembre al Circolo Alete Pagliani, in collaborazione con il Circolo, con “Il ragazzo e l’airone”. Giovedì 11 settembre, al Parco Albero d’Oro, in collaborazione con l’Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, “Wonka”, venerdì 12 settembre al Circolo Fossetta, in collaborazione con Pallacanestro Sassuolo, “Prendi il volo”; per poi chiudere sabato 13 settembre al Parco le Querce con la proiezione di “Il mio amico robot”