Una nuova impresa sportiva straordinaria è stata compiuta dall’ultra-trailer toanese Simone Corsini, che ha vinto la gara più lunga della Monte Rosa Walserwaeg by Utmb, “Les sentiers des valdôtains”, partita da Aosta alle 19 di venerdì 18 luglio. Corsini, classe 1992, ha tagliato il traguardo di Gressoney-Saint-Jean dopo aver percorso 122 chilometri e 8.400 metri di dislivello in 16 ore, 41 minuti e 13 secondi.

“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti per questa nuova impresa di Corsini – afferma il Sindaco Leonardo Perugi – che porta ancora una volta nell’olimpo del Trail Running e in particolare delle corse più dure il nome di Toano, dopo aver già ottenuto risultati straordinari al massacrante Tor des Géants, che lo ha visto arrivare secondo nel 2022 e vincitore del Gran Trail di Courmayeur (55 km) pochi giorni fa”.

“Simone è un campione straordinario, di livello internazionale – aggiunge il Vicesindaco e Assessore allo sport di Toano, Roberto Zanini – in una disciplina massacrante ma che ha tanti appassionati praticanti in tutto il mondo. Una disciplina che tra l’altro ha proprio nei territori di montagna il territorio di elezione. Tutti i nostri complimenti a Corsini, che aspettiamo al rientro per un brindisi della vittoria”.