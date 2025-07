I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Bologna hanno arrestato un 31enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, indagato per furto con strappo.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta nella tarda serata, quando una gazzella del Radiomobile, in transito in via M. D’Azeglio, è stata allertata da una ragazza 26enne, la quale ha riferito ai Carabinieri di un giovane nordafricano che, pochi minuti prima, all’angolo di Piazza di Porta San Mamolo, si era avvicinato a lei e le aveva sottratto la propria collana in oro. Quasi contemporaneamente, il fuggitivo è stato notato da un’altra pattuglia dei Carabinieri sulla pista ciclabile di viale Panzacchi, inseguito a piedi da un Carabiniere. Alla fine della scalinata di via Miramonti, il 31enne è stato bloccato dal militare sopraggiunto al termine di una lunga corsa.

Durante la fuga, lo straniero si è disfatto della collana in oro precedentemente strappata dal collo della 26enne, poi recuperata dai Carabinieri e restituita alla vittima. Nel corso degli accertamenti successivi, i Carabinieri hanno scoperto che poco prima il 31enne si era reso responsabile di ulteriori due analoghi delitti avvenuti nelle vie del centro: il primo, una rapina commessa in via Castiglione nei confronti di una 34enne nel corso della quale, sotto la minaccia di una bottiglia in vetro, aveva sottratto alla vittima una collanina in oro; il secondo, un furto con strappo sempre di una catenina d’oro in via Urbana ai danni di una 53enne, per il quale era stata allertata la sala operativa della Questura.

L’uomo, dopo le procedure di rito e di fotosegnalamento, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco d’Amato” in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P., come da disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.