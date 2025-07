Ultimo appuntamento con Estate Junior, la rassegna di spettacoli per bambini e famiglie nei parchi e nelle frazioni di Maranello: martedì 22 luglio alle ore 21 a Pozza, nel Parco delle Città in Via Milano, è in programma “La fonte rubata”, spettacolo di burattini di Moreno Pigoni e Luca Macca.

A Fontechiara l’acqua è sparita. Le fontane tacciono, i pozzi sono vuoti. Cicolino e Bart, due misteriosi personaggi, l’hanno rinchiusa in una cisterna nascosta. Colombina e Arlecchino, due ragazzi del paese, non sanno come fermarli. Finché arriva un clown viaggiatore: non parla, ma con gesti e acrobazie racconta storie e apre sentieri. Inizia così un viaggio tra enigmi e meraviglie, alla ricerca della Fonte Rubata. Uno spettacolo dove burattini, attore e corpo si intrecciano per raccontare, con poesia e fantasia, il valore dell’acqua, dell’amicizia e della condivisione.