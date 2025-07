Prosegue fino a domani sera, martedì 22 luglio, la tradizionale “Sagra ad San Giarolum” nella frazione guastallese, giunta alla sua 47a edizione.

Per l’ultimo giorno della festa paesana è in programma alle ore 21.30 la quinta edizione di SAN GIAROLUM TRAC, una originale sfilata di trattori con cena finale.

Una serata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia e, fra le novità di quest’anno, ci sarà anche il “Trac Contest” e una sfida a tempo in retromarcia con rimorchio.

L’evento, ormai un appuntamento fisso nel calendario estivo guastallese, si conferma un’occasione unica per celebrare il mondo agricolo e la sua storia, con un tocco di innovazione e spettacolo.

Programma della serata:

Ore 19.30: Ritrovo Trattori

Presso la Società Agricola “Il Cantone”, in Via Cantone 5, San Martino di Guastalla, avrà luogo il ritrovo dei trattori partecipanti. Per tutti i conducenti con trattore, un aperitivo offerto e un gadget omaggio per ringraziare della partecipazione.

Ore 20.30: Partenza Sfilata

I motori si accenderanno per dare il via alla spettacolare sfilata dei trattori, un corteo rombante che attraverserà le vie del paese, offrendo uno spettacolo unico per bambini e adulti.

Ore 21.00: Cena presso Parco/Sagra di S. Girolamo

La serata proseguirà con la cena presso il parco/sagra di San Girolamo. L’ingresso alla cena è consentito ha chi ha prenotato con prevendita.

Novità 2025: Il “Trac Contest” e la “Sfida a tempo in retromarcia”

Quest’anno, “San Giarolum – Trac” introduce due entusiasmanti novità per rendere l’evento ancora più coinvolgente:

Trac Contest : “Trasforma il tuo trattore in uno spettacolo!” è l’invito a tutti i partecipanti. Si sfideranno a colpi di creatività, addobbando i propri mezzi con fantasia e originalità. Il trattore più originale sarà premiato a fine serata.

: “Trasforma il tuo trattore in uno spettacolo!” è l’invito a tutti i partecipanti. Si sfideranno a colpi di creatività, addobbando i propri mezzi con fantasia e originalità. Il trattore più originale sarà premiato a fine serata. Sfida a tempo in retromarcia con rimorchio: Per i più abili e precisi, una sfida avvincente metterà alla prova le capacità di manovra in retromarcia con rimorchio. Per i primi classificati, un premio speciale!

La serata sarà animata dalla musica di DJ Danno Albero, che garantirà l’intrattenimento fino a tarda ora.

Durante la serata sarà, inoltre, presente una sottoscrizione a premi. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla – ODV.

L’organizzazione desidera ringraziare sentitamente tutti gli sponsor che con il loro prezioso supporto hanno reso possibile la realizzazione di questa quinta edizione di “San Giarolum – Trac”.

L’appuntamento, dunque, è per domani, martedì 22 luglio, a San Girolamo di Guastalla, per una serata di festa, motori e solidarietà.