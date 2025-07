Prenderà il via martedì 22 luglio il ciclo di incontri tra l’assessora alla Sicurezza urbana integrata, alla Polizia locale e alla coesione sociale, Alessandra Camporota, e i consigli di Quartiere della città. Promossi dall’assessorato alla Partecipazione e ai Quartieri, gli appuntamenti, a cui prenderà parte anche l’assessore Vittorio Ferraresi, serviranno a mettere a punto un piano di sicurezza urbana mirato e condiviso, calibrato sulle esigenze specifiche di ogni zona della città.

“Le esigenze dei quartieri non sono tutte uguali e solo attraverso il confronto diretto possiamo predisporre strategie di sicurezza urbana efficaci – spiega l’assessora Camporota – Per questo, fin dall’inizio del mio mandato ho puntato molto sull’ascolto attivo, puntuale e capillare delle esigenze della città, incontrando, assieme al sindaco e ad altri colleghi di Giunta, comitati cittadini, gruppi di residenti e esercenti modenesi. Solo nelle ultime settimane, ad esempio, ho avuto colloqui molto costruttivi con il comitato ‘Modena merita di più’ e con alcuni residenti di piazzale Natale Bruni. Adesso, con questi incontri dedicati ai consigli di Quartiere, faremo una sintesi delle tante istanze emerse per mettere a punto, in vista dell’autunno, un piano che ci permetta di affrontare con gli strumenti più adeguati le criticità di ogni area”.

Il primo incontro, con il consiglio del Quartiere 1, è già in programma per martedì 22 luglio. I successivi appuntamenti si terranno, invece, dopo la pausa estiva: il 16 settembre con il Quartiere 3, il 17 settembre con il Quartiere 2, mentre la data per l’incontro con il Quartiere 4 è in via di definizione.

Il confronto con i Consigli di Quartiere fa seguito a una prima fase di ascolto avviata nelle scorse settimane insieme al sindaco Massimo Mezzetti e agli assessori competenti in base ai temi trattati. Nella zona del Quartiere 1 l’assessora Camporota ha incontrato comitati cittadini (tra cui il Comitato Centro Storico, il Gruppo via Fabriani, il Comitato Tempio, l’Associazione via Piave e dintorni, Modena merita di più), residenti delle aree Stazione, Viali, Sant’Eufemia, Palazzo Europa, Cittadella, Primo Maggio e via Fabriani, oltre a realtà economiche e commerciali come Modenamoremio, Modena Calcio e i commercianti di via Taglio.