Era a bordo della propria auto quando è stato avvicinato da un conoscente, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, che gli chiedeva insistentemente un passaggio. Al suo rifiuto, l’uomo avrebbe reagito con violenza, tentando di entrare con forza nel veicolo, colpendo poi la vittima con un pugno al volto e scatenandosi contro l’automobile con calci e pugni. Successivamente la vittima, a seguito delle lesioni riportate, si recava presso il pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, venendo dimessa con una prognosi di 5 giorni.

I fatti risalgono 17 giugno scorso. Il giorno successivo il malcapitato, un 48enne, si recava dai carabinieri della stazione di Reggiolo per formalizzare la denuncia, raccontando ai militari quanto accaduto e rappresentando loro che i danni riportati dal veicolo erano di oltre 3000 euro. I carabinieri davano avvio alle indagini ricostruendo l’accaduto. A seguito di ulteriori approfondimenti investigativi, veniva redatto un apposito fascicolo fotografico dove la vittima riconosceva il presunto aggressore. I militari di Reggiolo acquisivano quindi nei confronti del 32enne elementi di presunta responsabilità, circostanza per cui l’uomo veniva denunciato alla procura reggiana in ordine al reato di lesioni personali e danneggiamento.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.