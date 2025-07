La scorsa notte intorno alle 2:30, tre ragazzi minorenni in difficoltà causa il forte vento, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco sulla cima del Monte Ventasso (Ramiseto), a quota 1700 m. I tre, in buone condizioni di salute, sono stati raggiunti a piedi in vetta dalla squadra dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti, quindi accompagnati al parcheggio del lago Calamone. Presenti anche il Soccorso Alpino e i Carabinieri di Carpineti.