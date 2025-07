La nuova stagione è alle porte con nuove sfide e nuove emozioni da vivere insieme al Mapei Stadium. Con la Campagna Abbonamenti 2025/26 del Sassuolo Calcio, si rinnova quel legame autentico tra squadra e tifosi, fatto di orgoglio, appartenenza e momenti vissuti fianco a fianco.

Continuità e vantaggi per i vecchi abbonati

Come promesso, per tutti gli abbonati della stagione 2024/25 i prezzi restano invariati, grazie alla tariffa rinnovo valida per tutta la durata della campagna abbonamenti.

La fase di prelazione, riservata esclusivamente agli abbonati della scorsa stagione, sarà attiva il 23 e 24 luglio. Il posto occupato nella scorsa stagione resterà garantito comunque fino al 15 agosto.

Un abbonamento, tante emozioni

L’abbonamento 2025/26 comprende le 19 partite casalinghe del Campionato di Serie A Enilive, oltre alla gara Sassuolo-Catanzaro di Coppa Italia Frecciarossa. Il tutto a prezzi vantaggiosi anche per i nuovi abbonati, per i quali la vendita libera partirà dal 25 luglio.

Restano confermate per tutti le seguenti agevolazioni:

ridotti per donne, over65 e under30

tariffa Family valida in tutti i settori dello stadio

valida in sconti riservati ai gruppi Under 30 in Tribuna Sud

Soluzioni pensate per vivere la stagione del Sassuolo insieme alle persone con cui si condivide la passione neroverde.

Dove sottoscrivere l’abbonamento

Gli abbonamenti saranno disponibili:

Online su ticket.sassuolocalcio.it

Nei punti vendita Vivaticket

Presso il Sassuolo Official Store, lo Stadio Ricci e il Mapei Stadium, nei giorni e orari indicati nella sezione dedicata

I servizi in più

Anche per questa stagione, gli abbonati potranno contare su una serie di vantaggi esclusivi fuori dal campo.

Sono confermati gli eventi dedicati agli abbonati che si terranno durante la stagione e la speciale promozione presso il Sassuolo Official Store riservata ai tifosi più presenti: ogni presenza allo stadio garantirà un 3% di sconto, cumulabile di partita in partita, fino a un massimo del 60%. Un modo concreto per premiare la fedeltà e la partecipazione costante.

Qui tutte le info