Un altro mese di tempo per ritirare la Carta Smeraldo, lo strumento indispensabile in vista della partenza del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a San Lazzaro. È quanto ha deciso l’Amministrazione comunale che ha fissato una nuova data per l’apertura automatizzata dei cassonetti per i rifiuti indifferenziati: non più il 28 luglio ma lunedì 25 agosto 2025.

In questo ulteriore lasso di tempo tutti gli intestatari TARI che non sono ancora riusciti a ritirare la propria Carta Smeraldo (o il kit per la raccolta “porta a porta”) potranno farlo recandosi allo sportello del Servizio Clienti Hera che si trova in via Emilia 243. Invariati gli orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Nel frattempo Hera completerà la sostituzione di tutti i cassonetti stradali in città: quelli presenti nelle strade interessate dagli eventi previsti per la Fiera di San Lazzaro verranno sostituiti subito dopo la fine della manifestazione. Si ricorda che il cassonetto per la raccolta dei rifiuti indifferenziati resterà a conferimento libero fino a domenica 24 agosto mentre a partire dal giorno successivo, lunedì 25, l’apertura della calotta sarà permessa solo ai possessori della Carta Smeraldo.