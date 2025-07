Mercoledì 23 luglio, alle ore 21.30, sul palco di Piazza della Vittoria, Fantasia in RE porta in scena il “Tributo a Maria Callas. La più grande soprano di tutti i tempi”. A far risuonare alcune delle più famose liriche eseguite dalla Callas il M° Stefano Giaroli al pianoforte e Renata Campanella voce soprano.

Dotata di una voce dal timbro omogeneo e di grande volume, Maria Callas ne sviluppò un magistrale controllo nonché una notevole estensione ed agilità. Questo forte bagaglio tecnico unito alla grande musicalità e natura drammatica, la rese artefice della riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell’Ottocento. Il successo artistico e la successiva esposizione mediatica hanno costruito un mito attorno alla sua figura, attribuendole l’appellativo “Divina”.

EstaVezz proseguirà venerdì 25 luglio alle ore 21.30 con la presentazione del nuovo libro dello storico Massimo Storchi, “Buon compleanno Duce”. Un romanzo che immerge il lettore in un’Italia in cui il fascismo non è mai stato sconfitto.

Tutte le serate di EstaVezz, cartellone di eventi culturali organizzato dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo grazie alla sponsorizzazione di IREN e al contributo di Assicoop Emilia Nord, sono ad ingresso libero e gratuito.