È in dirittura d’arrivo il processo di riorganizzazione dello stabilimento bolognese della Menarini Spa, sito chiamato a giocare un ruolo strategico per tutto il tutto il Gruppo Seri Industrial, di cui fa parte, per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo (R&D) e nella prototipizzazione di autobus. Inoltre, da settembre, oltre alla formazione interna, è previsto l’avvio delle selezioni per le assunzioni di 25 ricercatori che si aggiungeranno alla novantina di dipendenti oggi in forza alla storica azienda produttrice di bus (ex Bredamenarinibus, poi IIA, Industria italiana autobus).

E poi, è stato acquisito da Leonardo (la società a controllo pubblico attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, di cui il Mef possiede circa il 30% delle azioni) lo stabile per collocare gli uffici amministrativi e i laboratori di ricerca, mentre è ancora in corso la trattativa per il capannone destinato alla prototipizzazione di via San Donato, a Bologna.

È questo, in sintesi, quanto illustrato dai vertici di Menarini Spa-Gruppo Seri Industrial, nella persona del presidente Vittorio Civitillo, nel corso dell’incontro di monitoraggio del progetto industriale sugli stabilimenti di Bologna a quello di Flumeri (Avellino), che si è svolto oggi a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con le Regioni Emilia-Romagna, presente l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, e Campania, nonché le organizzazioni sindacali.

“È importante che il piano di rilancio di Menarini stia procedendo come da programma, tanto sul piano occupazionale quanto su quello del progetto industriale – ha detto Paglia-. Per quanto riguarda Bologna, acquisiamo con soddisfazione la notizia dell’acquisto da Leonardo spa della palazzina uffici e l’impegno confermato a procedere con i capannoni industriali, con la definizione di una concreta alternativa in caso di indisponibilità del venditore. È fondamentale– conclude l’assessore- che lo sforzo dell’azienda possa trovare linfa in un piano industriale per il trasporto pubblico, che ancora manca e che tuttavia rimane decisivo per il futuro dell’Italia”.

Il prossimo incontro del tavolo di monitoraggio al ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà entro i prossimi 6 mesi.