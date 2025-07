L’alfabetizzazione digitale è una delle priorità più rilevanti della scuola del XXI secolo. In quest’ottica, l’Istituto Comprensivo “Sergio Neri” ha ricevuto una donazione di computer portatili da parte dell’azienda Mallinckrodt Dar di Mirandola gruppo Medtronic, leader a livello mondiale nel settore biomedicale e delle tecnologie mediche, che ha scelto di sostenere concretamente la formazione delle nuove generazioni.

La cerimonia di consegna si è svolta il 5 giugno scorso presso gli uffici di Direzione dell’Istituto, alla presenza del Dott. Luca Spinardi Direttore del Sito produttivo di Mirandola e della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Rosa Anna Maria Cristaldi.

I dispositivi donati, dalle caratteristiche molto performanti, andranno a potenziare il parco tecnologico già in uso presso la scuola, contribuendo ad arricchire le attività laboratoriali, a promuovere l’inclusione digitale e a sviluppare le competenze digitali degli studenti. Si tratta di un passo importante per garantire pari opportunità di accesso agli strumenti informatici e per favorire una didattica innovativa e inclusiva.

«Grazie a questa donazione – ha dichiarato la Dirigente Cristaldi – potremo offrire ai nostri alunni e alunne ulteriori possibilità di apprendimento attivo, creativo e consapevole, in linea con le esigenze di una società sempre più digitale. Siamo profondamente grati a Medtronic per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della scuola e della nostra comunità educante».

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo dell’istruzione e il tessuto imprenditoriale, dimostrando quanto il contributo delle aziende possa fare la differenza nel costruire percorsi formativi più solidi ed efficaci.

Il personale docente e non docente dell’Istituto, insieme alla Dirigente, esprime il più sentito ringraziamento a Medtronic per questo gesto di grande responsabilità sociale che guarda al futuro dei giovani con concretezza e visione.